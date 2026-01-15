Hoy en Corrientes, el clima se presenta con un estado parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 8.2°C. Las condiciones indicarán un día tranquilo en cuanto a precipitaciones, con una humedad que alcanzará el 94%, lo cual creará un ambiente fresco y ligeramente húmedo. El viento soplará a una velocidad perceptible de hasta 9 km/h, pero sin ser molesto.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, el estado del tiempo continuará con condiciones de cielo parcialmente cubierto, y las temperaturas máximas ascenderán hasta los 18.8°C. La probabilidad de lluvias es mínima, asegurando que las actividades al aire libre puedan llevarse a cabo sin inconvenientes de precipitaciones. La humedad se mantendrá alta, así que es recomendable tener a mano una bebida hidratante si se realizan actividades prolongadas en el exterior.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:42 y se esconderá nuevamente hacia las 18:08, marcando así una jornada de luz solar de aproximadamente 10 horas y 26 minutos. Para los amantes de la astronomía, estos son momentos ideales para observar y disfrutar del cielo matutino y del atardecer.