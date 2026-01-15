Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Clima Actual
Hoy en Corrientes, el clima se presenta con un estado parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 8.2°C. Las condiciones indicarán un día tranquilo en cuanto a precipitaciones, con una humedad que alcanzará el 94%, lo cual creará un ambiente fresco y ligeramente húmedo. El viento soplará a una velocidad perceptible de hasta 9 km/h, pero sin ser molesto.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
En la tarde y noche, el estado del tiempo continuará con condiciones de cielo parcialmente cubierto, y las temperaturas máximas ascenderán hasta los 18.8°C. La probabilidad de lluvias es mínima, asegurando que las actividades al aire libre puedan llevarse a cabo sin inconvenientes de precipitaciones. La humedad se mantendrá alta, así que es recomendable tener a mano una bebida hidratante si se realizan actividades prolongadas en el exterior.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026
Hoy, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:42 y se esconderá nuevamente hacia las 18:08, marcando así una jornada de luz solar de aproximadamente 10 horas y 26 minutos. Para los amantes de la astronomía, estos son momentos ideales para observar y disfrutar del cielo matutino y del atardecer.