Hoy, el clima en Formosa se presenta con cielos parcialmente nubosos al comienzo del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 17 km/h. La humedad relativa mínima será del 41%, lo que propicia un ambiente fresco típico de la región. La probabilidad de precipitaciones es actualmente nula, con 0 mm de lluvia acumulada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas ascenderán hasta alcanzar una máxima de 20.5°C. Los vientos seguirán manteniendo una intensidad moderada, alcanzando puntas de velocidad de 22 km/h. La humedad tendrá un repunte, alcanzando el 96% en su punto máximo por la noche. Sin embargo, las posibilidades de precipitaciones continúan siendo insignificantes, con expectativas de 0 mm de lluvias acumuladas a lo largo del día.