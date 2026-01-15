Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Clima Formosa
Hoy, el clima en Formosa se presenta con cielos parcialmente nubosos al comienzo del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 17 km/h. La humedad relativa mínima será del 41%, lo que propicia un ambiente fresco típico de la región. La probabilidad de precipitaciones es actualmente nula, con 0 mm de lluvia acumulada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas ascenderán hasta alcanzar una máxima de 20.5°C. Los vientos seguirán manteniendo una intensidad moderada, alcanzando puntas de velocidad de 22 km/h. La humedad tendrá un repunte, alcanzando el 96% en su punto máximo por la noche. Sin embargo, las posibilidades de precipitaciones continúan siendo insignificantes, con expectativas de 0 mm de lluvias acumuladas a lo largo del día.