El pronóstico del clima de hoy en Jujuy nos anticipa una mínima de 4.2°C y una máxima de 18.4°C. La humedad se mantendrá alrededor del 46%, brindando un ambiente fresco y ligeramente húmedo, ideal para disfrutar al aire libre. Durante la jornada, se prevén vientos con velocidades máximas que podrían alcanzar los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, esperamos que las nubes sean predominantes, manteniendo un clima fresco, pero sin precipitaciones previstas. El viento mantendrá su intensidad con ráfagas máximas de hasta 10 km/h, lo que permitirá una brisa constante y agradable. Al llegar la noche, el termómetro descenderá gradualmente, llegando a los 4.2°C antes del amanecer del día siguiente.

Nota: Aproveche el día para realizar actividades al aire libre.