Por Canal 26
jueves, 15 de enero de 2026, 06:02

El pronóstico del clima para La Pampa indica que durante la mañana de este jueves se presentará un panorama parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C. No se esperan precipitaciones durante este periodo, por lo que se prevé un ambiente tranquilo con una humedad del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En horas de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, alcanzando una temperatura máxima de 18.4°C. El viento soplará a una velocidad de hasta 14 km/h, creando un ambiente agradable. A la noche, persistirán las condiciones nubosas con una temperatura suave. Las condiciones meteorológicas no anticipan lluvias, asegurando una noche sábado adecuada para actividades nocturnas.