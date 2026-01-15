Hoy en La Rioja, el clima se presenta con características de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas de la jornada se sitúan alrededor de los 6°C a primeras horas de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y hacia la noche, se mantienen las condiciones de nubosidad parcial. Se espera que las temperaturas asciendan, alcanzando los 21.1°C en su máxima expresión para el día. Los vientos soplarán con una velocidad máxima estimada de 10 km/h. La humedad relativa permanece en un nivel del 40%.

Observaciones astronómicas

El amanecer en La Rioja ocurrirá a las 07:47, mientras que el atardecer será a las 17:55, ofreciéndonos un día de luz moderada en esta fecha.