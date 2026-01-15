Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Reporte Meteorológico
Hoy en La Rioja, el clima se presenta con características de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas de la jornada se sitúan alrededor de los 6°C a primeras horas de la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
En la tarde y hacia la noche, se mantienen las condiciones de nubosidad parcial. Se espera que las temperaturas asciendan, alcanzando los 21.1°C en su máxima expresión para el día. Los vientos soplarán con una velocidad máxima estimada de 10 km/h. La humedad relativa permanece en un nivel del 40%.
Observaciones astronómicas
El amanecer en La Rioja ocurrirá a las 07:47, mientras que el atardecer será a las 17:55, ofreciéndonos un día de luz moderada en esta fecha.