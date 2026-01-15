Hoy en Mendoza, el clima presentará cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, lo que sugiere una mañana fresca. No se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día, haciendo de la mañana un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las condiciones se mantendrán similares con una máxima de 17.5°C. Los vientos soplarán desde el noroeste con velocidades que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad relativa se situará alrededor del 37%, ofreciendo un ambiente seco. Para la noche, se prevé que las temperaturas comiencen a descender, siendo prudente llevar abrigo si planeas salir.