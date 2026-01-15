Por Canal 26
Hoy en Misiones, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 6.8°C y se sentirá una brisa suave con vientos que alcanzarán los 22 km/h. A lo largo del día, el nivel de humedad se mantendrá alrededor del 73%, ofreciendo un ambiente moderadamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, las condiciones climáticas no variarán significativamente. La temperatura máxima alcanzará los 18.2°C. Los vientos soplarán principalmente del noreste con una velocidad máxima de 8 km/h, lo que brindará una ligera sensación de frescura. Las condiciones nubosas continuarán, pero no se esperan precipitaciones.

Por la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán estables, y aunque los vientos descenderán levemente en intensidad, seguirán soplando desde el noreste. La probabilidad de lluvia sigue siendo mínima, manteniendo el ambiente bastante seco.

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:30 y se ocultará a las 17:57, permitiendo disfrutar de un buen número de horas con luz natural.