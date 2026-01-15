Condiciones climáticas matutinas en Neuquén

Este jueves comienza con un clima predominantemente parcialmente nuboso. La temperatura mínima rondará los 4.9°C, ofreciendo una mañana fresca. No se pronostica precipitación, lo que sugiere que el día comenzará sin lluvias. La humedad alcanzará un 35%, pero no se espera que la sensación de humedad sea demasiado alta.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avance el día, la máxima llegará a los 17°C. Se prevén cielos nublados aunque sin lluvias significativas durante el resto de la jornada. El viento será leve, con una velocidad de hasta 13 km/h, asegurando una brisa suave que hará el clima más agradable. Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán firmemente sin cambios importantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Esto ofrece un día con buena cantidad de luz, ideal para actividades al aire libre antes de la puesta del sol. Adicionalmente, la luna no tendrá un papel relevante en el cielo, ya que no se espera especialmente visible esta noche.