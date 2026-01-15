Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Situación meteorológica
El clima en Río Negro para este jueves 15 de enero de 2026 promete ser interesante, con condiciones que variarán a lo largo del día. Durante las primeras horas, la temperatura tendrá un rango entre los 6.8°C y los 17.1°C, con una sensación de parcial nubosidad. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará una ligera brisa que acompañará el resto del día. Para más detalles sobre el clima y otras provincias, puedes consultar nuestro pronóstico extendido.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
En la tarde y noche, las condiciones continuarán con nubosidad parcial, y las temperaturas seguirán comportándose de manera estable entre 6.8°C y 17.1°C. La humedad relativa alcanzará un 82%, proporcionando un ambiente húmedo pero sin expectativas de precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia será menor al 1%. El viento se mantendrá sin cambios considerables, lo que permitirá que la noche sea tranquila.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Río Negro será a las 8:33 AM, mientras que el ocaso ocurrirá a las 5:51 PM. Estos momentos ofrecen oportunidades ideales para disfrutar del hermoso paisaje que brindan los cielos de la región.