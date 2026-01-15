El pronóstico del clima indica un día con condiciones *parcialmente nubosas* en Salta. Por la mañana, se prevé una temperatura mínima de 3.4°C, lo que le dará a esta jornada un inicio fresco. El cielo estará cubierto, pero no se espera precipitación. Los vientos vendrán de dirección ENE con una velocidad máxima de 5 km/h, manteniendo el ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar una máxima de 21.2°C. Sin embargo, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la tarde y noche. La humedad relativa máxima será del 91%, contribuyendo a mantener el aire húmedo pero sin precipitaciones significativas. Los vientos cambiarán ligeramente de dirección y aumentarán su velocidad a 8 km/h, provenientes del SSE.