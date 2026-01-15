Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Clima Actual
El estado del clima en San Juan
Esta mañana en San Juan se espera un clima parcialmente nublado con temperaturas mínimas alrededor de 9°C. Las máximas podrían llegar hasta los 20°C, proporcionando un ambiente agradable. La velocidad del viento alcanzará los 11 km/h, lo que contribuye a refrescar el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
En horas de la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. No se espera que las temperaturas varíen mucho en comparación con la mañana. El viento continuará soplando a una velocidad similar. La humedad será un factor constante, manteniéndose alrededor del 33%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026
Este jueves, el sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 18:37, brindando una duración de luz natural que invita a disfrutar de las actividades al aire libre.