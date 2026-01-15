El estado del clima en San Juan

Esta mañana en San Juan se espera un clima parcialmente nublado con temperaturas mínimas alrededor de 9°C. Las máximas podrían llegar hasta los 20°C, proporcionando un ambiente agradable. La velocidad del viento alcanzará los 11 km/h, lo que contribuye a refrescar el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En horas de la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. No se espera que las temperaturas varíen mucho en comparación con la mañana. El viento continuará soplando a una velocidad similar. La humedad será un factor constante, manteniéndose alrededor del 33%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

Este jueves, el sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 18:37, brindando una duración de luz natural que invita a disfrutar de las actividades al aire libre.