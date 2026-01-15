En San Luis, el clima matutino se presenta con nubosidad parcial, lo cual dará lugar a una jornada con una máxima prevista de 17.7°C. Las temperaturas mínimas, en tanto, serán de 7.5°C. No se espera precipitación, con un pronóstico de humedad en torno al 42%. Los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, lo que proporcionará una leve brisa en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Con el correr de la tarde y la llegada de la noche, San Luis mantendrá las condiciones de parcial nubosidad. La temperatura se mantendrá alrededor de los 17.7°C durante estas horas, proporcionando confort en el ambiente gracias a la ausencia de lluvias. La humedad se mantendrá estable en el rango de 42%, asegurando un clima seco sin alteraciones significativas. El viento proseguirá con su ritmo moderado, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:25 horas y se despedirá a las 18:24 horas, permitiendo disfrutar de una extensa jornada de luz diurna.