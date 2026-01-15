Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos, permitiendo aún disfrutar de la luz natural del día. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 3.4°C, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. El viento soplará con una velocidad máxima de 25 km/h, transportando consigo aire fresco y limpio al ambiente. Por otro lado, la humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que propiciará una sensación térmica algo más fría de lo que podría parecer por las cifras.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, Santa Cruz continuará experimentando un cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, proporcionando una noche fresca pero estable. El viento, aunque disminuyendo ligeramente su intensidad, seguirá presente con ráfagas de hasta 49 km/h en momentos puntuales. A pesar de la presencia de nubes, no se espera que se desaten precipitaciones, contribuyendo a una velada tranquila desde el punto de vista metereológico. El sol se pondrá a las 17:34, precediendo a una noche apacible bajo el domo celeste adornado por las nubes pasajeras.