Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Estado del clima
Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos, permitiendo aún disfrutar de la luz natural del día. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 3.4°C, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. El viento soplará con una velocidad máxima de 25 km/h, transportando consigo aire fresco y limpio al ambiente. Por otro lado, la humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que propiciará una sensación térmica algo más fría de lo que podría parecer por las cifras.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y la noche, Santa Cruz continuará experimentando un cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, proporcionando una noche fresca pero estable. El viento, aunque disminuyendo ligeramente su intensidad, seguirá presente con ráfagas de hasta 49 km/h en momentos puntuales. A pesar de la presencia de nubes, no se espera que se desaten precipitaciones, contribuyendo a una velada tranquila desde el punto de vista metereológico. El sol se pondrá a las 17:34, precediendo a una noche apacible bajo el domo celeste adornado por las nubes pasajeras.