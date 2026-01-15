Hoy en Santa Fe, el clima mostrará un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7.9°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que puede traer cierta frescura matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, Santa Fe experimentará máximas de 18.5°C. El viento será más suave, alcanzando un máximo de 13 km/h, aliviando la sensación de calor. Las condiciones de humedad se mantendrán alrededor del 85%, haciendo el ambiente un poco pesado. Por la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, reteniendo la humedad en el aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 18:06, ofreciendo un día con aproximadamente 11 horas de luz diurna.