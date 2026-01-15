Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Clima diario
Hoy en Santa Fe, el clima mostrará un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7.9°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que puede traer cierta frescura matinal.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde, Santa Fe experimentará máximas de 18.5°C. El viento será más suave, alcanzando un máximo de 13 km/h, aliviando la sensación de calor. Las condiciones de humedad se mantendrán alrededor del 85%, haciendo el ambiente un poco pesado. Por la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, reteniendo la humedad en el aire.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 18:06, ofreciendo un día con aproximadamente 11 horas de luz diurna.