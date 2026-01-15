El clima hoy en Tierra del Fuego amanecerá parcialmente nuboso. A primeras horas de la mañana, las temperaturas serán frescas, con una mínima que bajará hasta los -0.6°C. A pesar de que no se espera lluvia, la humedad alcanzará porcentajes altos, alrededor del 96%, lo que puede generar una sensación térmica de frío considerable. El viento soplará con intensidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, por lo que se recomienda usar ropa abrigada para mantener el calor corporal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C. El viento persistirá, aunque con menor fuerza, alcanzando una media de 11 km/h. Si bien las probabilidades de precipitación son escasas, siempre es útil considerar cómo puede cambiar el clima en un lugar tan volátil como Tierra del Fuego. La visibilidad se mantendrá en niveles aceptables, pero la sensación de frío se hará presente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

Hoy, el amanecer se producirá a las 9:54 y el atardecer a las 17:12, ofreciendo un día corto en cuanto a luz solar. Las condiciones astronómicas son ideales para aquellos que disfrutan del avistamiento de estrellas, aunque siempre asegurando mantenerse lo suficientemente abrigados.