Este viernes 16 de enero de 2026, el clima en Catamarca estará caracterizado por una mañana con condiciones mayormente despejadas. Las temperaturas serán frescas, alcanzando un mínimo de 6.4°C, ideal para disfrutar de una caminata matutina. La humedad será un factor a tener en cuenta, con un nivel máximo de 65%. En cuanto al viento, se espera una brisa suave con una velocidad máxima de 33 km/h, suficiente para mantener el aire fresco y limpio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, Catamarca seguirá con un cielo mayormente despejado y una temperatura que podría alcanzar hasta 23.7°C. El viento incrementará levemente su intensidad, llegando a ráfagas de hasta 33 km/h, aportando una sensación de frescura que será bienvenida dada la temperatura. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, lo que permitirá actividades al aire libre sin mayores contratiempos.

Se recomienda mantenerse hidratado durante el día debido a las altas temperaturas previstas para la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:12 y se despedirá a las 18:33, ofreciendo un día de buena duración y permitiendo disfrutar plenamente de las actividades diarias.