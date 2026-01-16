Mañana en Chubut

El clima para esta mañana en Chubut se presenta con un cielo parcialmente nuboso, mientras las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, mostrando una agradable frescura matutina. La velocidad del viento será notable con una intensidad máxima de 31 km/h acompañada de ráfagas que podrían alcanzar hasta 52 km/h, así que es aconsejable tomar precauciones al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En las horas de la tarde y noche de este viernes 16 de enero de 2026, el clima seguirá con características similares, con temperaturas máximas que no superarán los 14.7°C. La cobertura del cielo continuará como parcial a nuboso, sin expectativas de lluvia, ya que no se presentará precipitaciones significativas. La humedad estará presente en torno al 47%, aportando una sensación de frescura sin llegar a ser sofocante. Así que, si tienes planeado alguna salida o evento al aire libre, será un día propicio para disfrutar.