Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Clima hoy
Mañana en Chubut
El clima para esta mañana en Chubut se presenta con un cielo parcialmente nuboso, mientras las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, mostrando una agradable frescura matutina. La velocidad del viento será notable con una intensidad máxima de 31 km/h acompañada de ráfagas que podrían alcanzar hasta 52 km/h, así que es aconsejable tomar precauciones al salir.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
En las horas de la tarde y noche de este viernes 16 de enero de 2026, el clima seguirá con características similares, con temperaturas máximas que no superarán los 14.7°C. La cobertura del cielo continuará como parcial a nuboso, sin expectativas de lluvia, ya que no se presentará precipitaciones significativas. La humedad estará presente en torno al 47%, aportando una sensación de frescura sin llegar a ser sofocante. Así que, si tienes planeado alguna salida o evento al aire libre, será un día propicio para disfrutar.