Clima en Buenos Aires por la mañana

En la mañana de este viernes 16 de enero de 2026, el clima en Ciudad de Buenos Aires se presenta con temperaturas mínimas cercanas a los 8.6°C. El cielo estará parcialmente nuboso, generando condiciones agradables para iniciar el día. Los vientos estarán presentes a una velocidad media de 8 km/h, manteniendo un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, la máxima alcanzará los 16°C. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, sin probabilidades significativas de lluvia. A medida que el día avanza, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 12 km/h. La humedad promedio será alrededor del 78%, lo que implica un día relativamente húmedo. Sin embargo, las condiciones se mantendrán estables, ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

La salida del sol está prevista a las 07:57, mientras que el ocaso ocurrirá a las 17:50. Estos horarios brindan un total de 9 horas y 53 minutos de luz solar para disfrutar de diversas actividades.

Es un buen momento para observar el ocaso, ya que el cielo parcialmente nuboso podría ofrecer un espectáculo visual impresionante.