El reporte clima de hoy en Córdoba indica que comenzaremos la mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C, mientras que la sensación térmica podría ser ligeramente fría. Los vientos soplarán del norte a una velocidad de aproximadamente 12 km/h, ofreciéndonos una mañana fresca y relativamente tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado. Las temperaturas máximas rondarán los 21.9°C, con una leve disminución al caer la tarde. Por la noche, el clima continuará estable, con temperaturas suavizándose hacia el anochecer. La velocidad del viento seguirá en torno a los 12 km/h, sin cambios significativos durante la tarde y noche, asegurando una atmósfera serena para disfrutar de las actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

El sol sale este viernes a las 08:12 y se pone alrededor de las 18:21, permitiendo un día con abundante luz para las actividades diurnas. La luna no tendrá una aparición notoria durante el día, ofreciéndonos un cielo despejado para quienes deseen contemplar la estrella vespertina.