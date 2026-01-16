Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Clima Corrientes
Clima hoy en Corrientes
Hoy por la mañana en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.2°C, proporcionando un inicio de día bastante fresco. La clima matutino puede ser propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones para evitar el frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A medida que avance el día, hacia la tarde y noche, el clima seguirá mostrando cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 18.8°C, con vientos predominantes del noreste a una velocidad media de 9 km/h, proporcionando un ambiente agradable pero con ráfagas ocasionales.
La humedad rondará el 94%, manteniendo las condiciones en un nivel elevado. La atención hacia la humedad es crucial para quienes son sensibles a variaciones en el clima.