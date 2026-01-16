Clima hoy en Corrientes

Hoy por la mañana en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.2°C, proporcionando un inicio de día bastante fresco. La clima matutino puede ser propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones para evitar el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance el día, hacia la tarde y noche, el clima seguirá mostrando cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 18.8°C, con vientos predominantes del noreste a una velocidad media de 9 km/h, proporcionando un ambiente agradable pero con ráfagas ocasionales.

La humedad rondará el 94%, manteniendo las condiciones en un nivel elevado. La atención hacia la humedad es crucial para quienes son sensibles a variaciones en el clima.