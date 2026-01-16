Esta mañana, en Entre Ríos, comenzaremos el día con un clima que se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 7.8°C, para llegar a un máximo durante el día de aproximadamente 17.2°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 13 km/h, y la humedad alcanzará un máximo de 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En la tarde y noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con máximas rodando los 17.2°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y la sensación térmica será suave. Los vientos menguarán hacia la noche, haciendo que el clima se torne más templado. Con una humedad del 42%, la noche será más cómoda, sin probabilidades de lluvia significativas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Entre Ríos

Se recomienda llevar ropa ligera pero también un abrigo para la mañana y tarde, cuando las temperaturas más bajas puedan sentirse frías. Este es un buen día para actividades al aire libre, como caminatas o paseos en bicicleta, aprovechando la buena visibilidad y el clima seco durante el día.