El clima hoy en Formosa será parcialmente nuboso durante la mañana, que comenzará con una temperatura mínima de 7.9°C. Las probabilidades de precipitaciones son bajas, con una humedad muy alta, alcanzando el 96%. Los vientos tendrán una intensidad moderada, con una velocidad máxima de alrededor de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, y la temperatura se elevará, alcanzando un máximo de 20.5°C. A medida que avance la noche, la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría aportar una sensación térmica de fresco a templado. Los vientos se conservarán con intensidad similar al resto del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Es recomendable llevar una chaqueta ligera para la mañana y ropa más cómoda para la tarde. Dado el índice de humedad, mantener la hidratación es fundamental. Las actividades al aire libre serán más cómodas durante la tarde mientras no olvidemos protección solar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

El sol saldrá a las 07:02 y se ocultará a las 18:08. Estos horarios son ideales para planificar actividades al aire libre y aprovechar la luz natural del día.