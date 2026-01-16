Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Clima en Jujuy
En el inicio de la jornada, el clima en Jujuy presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso, con una mínima de 4.2°C. La humedad relativa es alta, alcanzando un 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco de lo que marcan los termómetros. El viento soplará a una velocidad máxima de hasta 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 18.4°C. El cielo seguirá mostrando un mix entre el sol y las nubes, asegurando que el clima permanezca estable y agradable. El viento continuará siendo un factor a tomar en cuenta, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. Durante la noche, los cielos despejados permitirán una visibilidad sin obstrucciones, ideal para observaciones astronómicas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026
Hoy, el sol tiene previsto salir a las 08:01 y ponerse a las 18:41. Estos horarios nos brindan un día con una buena cantidad de luz, siendo una oportunidad excelente para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.