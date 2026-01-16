En el inicio de la jornada, el clima en Jujuy presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso, con una mínima de 4.2°C. La humedad relativa es alta, alcanzando un 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco de lo que marcan los termómetros. El viento soplará a una velocidad máxima de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 18.4°C. El cielo seguirá mostrando un mix entre el sol y las nubes, asegurando que el clima permanezca estable y agradable. El viento continuará siendo un factor a tomar en cuenta, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. Durante la noche, los cielos despejados permitirán una visibilidad sin obstrucciones, ideal para observaciones astronómicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

Hoy, el sol tiene previsto salir a las 08:01 y ponerse a las 18:41. Estos horarios nos brindan un día con una buena cantidad de luz, siendo una oportunidad excelente para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.