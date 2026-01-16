Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Clima en la Pampa
Clima en la mañana
Hoy en La Pampa, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.1°C, por lo que se recomienda salir con abrigo ligero. La humedad alcanzará el 40% y no se pronostican precipitaciones por la mañana, lo cual favorece las actividades al aire libre. Además, los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, provenientes del noreste, lo que podría incrementar la sensación térmica de frío en algunas áreas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde, el tiempo seguirá con cielo parcialmente cubierto y temperatura máxima de 18.4°C. La humedad se incrementará levemente, alcanzando el 79%. No hay probabilidad de lluvias, y los vientos soplarán a una velocidad de hasta 14 km/h. En la noche, se espera que la temperatura descienda gradualmente, volviendo a un rango más fresco, así que es recomendable tener a mano una capa extra. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paseo nocturno.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026
El sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08, brindando unas largas horas de luz diurna para disfrutar de todas las actividades al aire libre que ofrece La Pampa. La luna saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 17:21, para aquellos interesados en observaciones astronómicas por la mañana.