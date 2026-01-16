Clima en la mañana

Hoy en La Pampa, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.1°C, por lo que se recomienda salir con abrigo ligero. La humedad alcanzará el 40% y no se pronostican precipitaciones por la mañana, lo cual favorece las actividades al aire libre. Además, los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, provenientes del noreste, lo que podría incrementar la sensación térmica de frío en algunas áreas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, el tiempo seguirá con cielo parcialmente cubierto y temperatura máxima de 18.4°C. La humedad se incrementará levemente, alcanzando el 79%. No hay probabilidad de lluvias, y los vientos soplarán a una velocidad de hasta 14 km/h. En la noche, se espera que la temperatura descienda gradualmente, volviendo a un rango más fresco, así que es recomendable tener a mano una capa extra. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paseo nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

El sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08, brindando unas largas horas de luz diurna para disfrutar de todas las actividades al aire libre que ofrece La Pampa. La luna saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 17:21, para aquellos interesados en observaciones astronómicas por la mañana.