Condiciones climáticas generales para La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 6°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 21.1°C. La humedad relativa del ambiente se mantendrá alrededor del 40%, proporcionando una sensación bastante seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, permitiendo intervalos de sol. Las temperaturas estarán en descenso gradual hacia la noche, rondando los 6°C al finalizar el día. El viento soplará con una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas puntuales que podrán alcanzar los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de observar fenómenos astronómicos, la salida del sol está programada para las 8:18 a.m., mientras que el atardecer ocurrirá a las 6:35 p.m. Este intervalo permitirá disfrutar de aproximádamente 10 horas de luz diurna en La Rioja.