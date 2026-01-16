El clima hoy en Mendoza

Hoy, viernes 16 de enero de 2026, en Mendoza amanecimos con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas están alrededor de 6.6°C. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque siempre conviene verificar el clima antes de salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando máximas de 17.5°C, con cielo que seguirá presentando pocas nubes. Es un excelente momento para salir a caminar y disfrutar del clima fresco. Por la noche, se espera que las condiciones no varíen demasiado, manteniéndose el cielo con algunas nubes esporádicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Es recomendable llevar una campera liviana si tiene pensado salir durante la noche. La humedad relativa es del 62%, por lo que es un buen día para actividades deportivas. Además, el viento sopla con una velocidad máxima de 11 km/h, asegurando que no habrá fuertes ráfagas que puedan sorprendernos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

El sol salió a las 8:34 AM y se ocultará alrededor de las 6:35 PM, por lo que tendremos algo más de 10 horas de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. La fase lunar actual es favorable para aquellos interesados en la observación astronómica, con una luna creciente visible al anochecer.