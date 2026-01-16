Condiciones meteorológicas

Hoy en Misiones, el clima presentará condiciones de neblina sustituida por intervalos de soleado durante la mañana. Con una temperatura mínima de 6.8°C, se espera humedad alrededor del 97% en las primeras horas del día. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h. Será un inicio del día con relativa tranquilidad antes de la entrada de condiciones más dinámicas en el transcurso de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde, las condiciones se mantendrán con un cielo parcialmente nuboso, y la temperatura se espera que alcance un máximo de 18.2°C. La humedad se mantendrá alta, lo cual es típico en esta época del año. A la noche, se prevén cielos un poco más despejados con vientos leves que podrían contribuir a una sensación de frescura después de un día más cálido.

Posibilidad de observar claro cielo en la madrugada con descenso de temperatura hasta los 6.8°C. Sería ideal para quienes disfrutan de la observación astronómica nocturna.

La puesta del sol será cerca de las 17:57 horas, y se prevé que la noche sea tranquila, permitiendo la apreciación de las estrellas para los amantes de la astronomía.