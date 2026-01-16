Hoy en Neuquén amaneció con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en la región oscilan entre los 4.9°C y los 17°C, presentando una jornada climática bastante estable. Durante la mañana, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 27 km/h, contribuyendo a una tarde moderadamente fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A lo largo de la tarde y noche, el clima se mantendrá parecido al de la mañana. El viento disminuirá levemente y los cielos permanecerán ligeramente nublados. La humedad relativa alcanzará un 35%, proporcionando un ambiente confortable para quienes decidan realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

Las observaciones astronómicas prevén que el sol salió a las 8:47 y se ocultará a las 18:16. Este fenómeno astronómico completará una jornada de alrededor de 9 horas y 29 minutos de luz solar, cumpliendo con el ciclo típico de tiempo diurno en esta época del año en Neuquén.