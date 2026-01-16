Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Pronóstico Meteorológico
Hoy en Neuquén amaneció con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en la región oscilan entre los 4.9°C y los 17°C, presentando una jornada climática bastante estable. Durante la mañana, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 27 km/h, contribuyendo a una tarde moderadamente fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
A lo largo de la tarde y noche, el clima se mantendrá parecido al de la mañana. El viento disminuirá levemente y los cielos permanecerán ligeramente nublados. La humedad relativa alcanzará un 35%, proporcionando un ambiente confortable para quienes decidan realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026
Las observaciones astronómicas prevén que el sol salió a las 8:47 y se ocultará a las 18:16. Este fenómeno astronómico completará una jornada de alrededor de 9 horas y 29 minutos de luz solar, cumpliendo con el ciclo típico de tiempo diurno en esta época del año en Neuquén.