Pronóstico del tiempo para la mañana en Río Negro

Durante la mañana de este viernes el clima en Río Negro será parcialmente nuboso, con temperaturas frescas que rondarán entre los 6.8°C. Se espera que los vientos soplen con una velocidad media de 22 km/h, lo que puede dar una sensación térmica aún más baja. La humedad estará en un rango considerable, alcanzando un 82%, lleno de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A lo largo de la tarde y hacia la noche, las condiciones se mantendrán algo más estables. Las máximas alcanzarán los 17.1°C, favoreciendo un ambiente suave y cálido por momentos. El cielo seguirá mayormente nuboso, pero el riesgo de lluvias es prácticamente inexistente (0% precipitación). Se recomienda vestir en capas debido a la variabilidad del viento y las temperaturas del día.