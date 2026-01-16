Hoy en Salta, el clima se presenta con características de parcialmente nuboso y temperaturas que variarán entre los 3.4°C y 21.2°C. Durante la mañana, se anticipa que sea un día mayormente tranquilo, con una ligera brisa que sopla a una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad será notable, alcanzando un 91% durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas mantendrán su tónica. El cielo permanecerá en su mayoría nublado, pero sin evidencia de precipitaciones significativas. La velocidad del viento podría incrementar ligeramente alcanzando los 9 km/h en ráfagas.

Estos patrones climáticos hacen aconsejable mantenerse atento a los cambios en el clima, y en caso de realizar actividades al aire libre, se sugiere estar preparado para variaciones de temperatura.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:03 y el atardecer alrededor de las 18:40 este viernes 16 de enero de 2026. Es un buen momento para disfrutar de la llegada del crepúsculo y la vista del cielo en este agradable entorno de enero.