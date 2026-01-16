Hoy en San Juan, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas en la mañana, sin precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C durante la madrugada hasta alcanzar los 20.4°C a medida que avance el día. Los vientos serán ligeros en general, con ráfagas que podrían alcanzar los 11 km/h, predominando del sector norte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde-noche, las temperaturas se mantendrán en un rango más fresco, con mínimas alrededor de 9.2°C. A pesar de la nubosidad parcial, no se prevén precipitaciones. Es importante destacar que la humedad relativa alcanzará un máximo de 61%, lo cual puede incrementar la sensación de frescor. Se recomienda tener en cuenta estas condiciones al planificar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Para aprovechar al máximo el día, se sugiere llevar una chaqueta ligera debido a las fluctuaciones de temperatura, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche. Recuerde también hidratarse bien, dado que la humedad podría aumentar la sensación térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en San Juan será a las 08:29 y el atardecer a las 18:37. Durante este período, se podrán observar interesantes eventos astronómicos si las condiciones nubosas lo permiten.