Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Clima actual
Hoy en San Juan, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas en la mañana, sin precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C durante la madrugada hasta alcanzar los 20.4°C a medida que avance el día. Los vientos serán ligeros en general, con ráfagas que podrían alcanzar los 11 km/h, predominando del sector norte.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde-noche, las temperaturas se mantendrán en un rango más fresco, con mínimas alrededor de 9.2°C. A pesar de la nubosidad parcial, no se prevén precipitaciones. Es importante destacar que la humedad relativa alcanzará un máximo de 61%, lo cual puede incrementar la sensación de frescor. Se recomienda tener en cuenta estas condiciones al planificar actividades al aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan
Para aprovechar al máximo el día, se sugiere llevar una chaqueta ligera debido a las fluctuaciones de temperatura, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche. Recuerde también hidratarse bien, dado que la humedad podría aumentar la sensación térmica.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026
Hoy, el amanecer en San Juan será a las 08:29 y el atardecer a las 18:37. Durante este período, se podrán observar interesantes eventos astronómicos si las condiciones nubosas lo permiten.