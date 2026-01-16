Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Estado del tiempo
En San Luis, el clima de esta mañana presenta un cielo parcialmente nuboso, con una humedad aproximada del 66%. Las temperaturas mínimas comenzarán en cerca de 7.5°C. A lo largo de la mañana, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Durante la tarde y la noche, se pronostica que las temperaturas subirán hasta un máximo de 17.7°C. Si bien el día seguirá con nubes intermitentes, no se espera precipitación, ofreciendo un ambiente tranquilo para actividades al aire libre. Los vientos disminuirán ligeramente a 19 km/h. La temperatura se mantendrá estable, proporcionando una agradable sensación térmica.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026
El sol en San Luis saldrá a las 8:25 y se pondrá a las 18:24, llenando el día de luz por más de 10 horas. Es un buen día para disfrutar de actividades bajo el sol, ya que no se anticipan eventos meteorológicos severos.