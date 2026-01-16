En San Luis, el clima de esta mañana presenta un cielo parcialmente nuboso, con una humedad aproximada del 66%. Las temperaturas mínimas comenzarán en cerca de 7.5°C. A lo largo de la mañana, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, se pronostica que las temperaturas subirán hasta un máximo de 17.7°C. Si bien el día seguirá con nubes intermitentes, no se espera precipitación, ofreciendo un ambiente tranquilo para actividades al aire libre. Los vientos disminuirán ligeramente a 19 km/h. La temperatura se mantendrá estable, proporcionando una agradable sensación térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

El sol en San Luis saldrá a las 8:25 y se pondrá a las 18:24, llenando el día de luz por más de 10 horas. Es un buen día para disfrutar de actividades bajo el sol, ya que no se anticipan eventos meteorológicos severos.