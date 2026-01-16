Pronóstico del tiempo para Santa Cruz esta mañana

En Santa Cruz, este 16 de enero de 2026, el clima se presenta con condiciones de nubosidad parcialmente cubriendo el cielo. Según los reportes, se espera una temperatura mínima de 3.4°C, avanzando hacia una máxima de 7.3°C conforme el día avanza. La humedad relativa se mantendrá elevada, en torno al 80%, lo que generará una sensación térmica más fría de lo que los números sugieren.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En horas de la tarde y noche, las condiciones de nubosidad persistirán, pero el clima cambiará ligeramente con una hipotética disminución de la velocidad del viento, que podría llegar hasta 16 km/h. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, proporcionando un entorno seco. Sin embargo, se prevé que las temperaturas, al caer la noche, desciendan nuevamente cerca de la mínima del día.