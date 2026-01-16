En Santa Fe, el pronóstico del clima para hoy por la mañana indica que el día comenzará con cielos parcialmente nubosos, lo que significa que el sol estará un tanto oculto detrás de las nubes. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, por lo que se recomienda llevar abrigo al salir por la mañana temprano. El viento será moderado, con rachas que podrían llegar hasta los 21 km/h, generando una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avance el día y nos adentremos en la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo mayormente estables. Se espera que el sol se postre sobre el horizonte a partir de las 18:06, cerrando una jornada mayormente tranquila en cuanto al clima. La máxima temperatura llegará a los18.5°C, siendo un día agradable en general. La humedad alcanzará un pico del 85%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más denso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 16 de enero de 2026

El sol saldrá a las 7:59 y se pondrá a las 18:06, permitiendo casi diez horas completas de luz solar para disfrutar de las actividades al aire libre en Santa Fe.