Hoy en Tierra del Fuego, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán relativamente bajas, oscilando entre los -0.6°C y los 2.9°C. No se esperan precipitaciones significativas, pero la humedad relativa será alta, alcanzando un 96%. Los vientos, provenientes del oeste, presentarán una velocidad máxima de 17 km/h, lo que podrá dar una sensación térmica un poco más fría de lo indicado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche de este viernes 16 de enero de 2026, el clima continuará con características similares. Se espera que la temperatura máxima alcance los 2.9°C, con vientos que podrían llegar a los 22 km/h. Las condiciones del cielo seguirán siendo de parcialmente nubosas con mínimas probabilidades de lluvia. Se recomienda abrigarse bien para evitar sentir el frío que podría ser más intenso con el viento.