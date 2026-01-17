Tormenta en Mar del Plata Foto: X

Se complica el clima en la Costa Atlántica este fin de semana. En Mar del Plata, tras varios días soleados que le permitieron al turista disfrutar de la playa, la ciudad balnearia y alrededores enfrentaron una jornada de sábado con estragos por alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las ráfagas de viento, combinadas con lluvias intermitentes, generaron situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad. En la playa, los turistas debieron retirarse ante la fuerza del viento que hizo volar sombrillas y objetos personales. Por otro lado, usuarios en las redes sociales compartieron imágenes donde el clima hizo estragos.

Tormenta en Mar del Plata Foto: X @U2POL

Además, en las intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen, un árbol de gran porte cayó sobre un Peugeot 206 que estaba estacionado, provocando daños materiales considerables y bloqueando temporalmente la calle. El tronco permaneció tirado en la vía pública hasta que los equipos municipales intervinieron para poder garantizar el tránsito

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene la alerta durante todo el fin de semana en Mar del Plata y alrededores y pidió a los pobladores evitar salir de sus alojamientos salvo que sea necesario, evitar dejar a la intemperie objetos que podrían volarse y no sacar la basura para evitar inundaciones.

Tormenta en Mar del Plata Foto: X @U2POL

Cómo continuará el pronóstico del tiempo en Mar del Plata el fin de semana

Para la tarde de este sábado se proyectó una máxima de 30° y una mínima de 14° y se anticipan lluvias leves de 4 mm, acompañadas de vientos moderados del oeste a 30 km/h. Mientras tanto, el SMN indicó que para la noche del sábado se prevé una lluvia moderada de 5 mm, con vientos moderados del sur a 29 km/h.

Por otro lado, para el domingo, se espera una mejora del clima, con intervalos de sol y menor probabilidad de lluvia. La máxima será de 20°, la mínima de 14° y las ráfagas de viento serán menos intensas, lo que permitirá a los turistas y locales disfrutar de espacios al aire libre con mayor seguridad.