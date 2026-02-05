Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable este jueves 5 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con tormentas aisladas que pueden presentarse en distintos momentos del día.

Durante la mañana, el organismo preveía tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 27 grados, mientras que el viento soplará leve desde el noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, se mantendrá el escenario inestable, nuevamente con tormentas aisladas y una chance de lluvias del 40% al 70%. Será el momento más caluroso del día, con una temperatura máxima estimada en 31 grados. El viento rotará al sudoeste, con intensidades de 13 a 22 km/h.

Hacia la noche, continuarán las tormentas aisladas, aunque con una probabilidad menor, ubicada entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25 grados y el viento soplará desde el sudeste, con velocidades similares a las de la tarde. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente asociadas a las tormentas.

¿Qué zonas se encuentran bajo alerta amarilla?

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Según indica el organismo, el área será afectada durante esta mañana por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Clima; lluvias; tormentas Foto: Unsplash

Alerta amarilla: qué zonas están afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Según el organismo:

Se esperan tormentas de diversa intensidad, algunas localmente fuertes.

Posibles fenómenos: lluvias intensas en poco tiempo, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.

Precipitaciones acumuladas: 30 a 60 mm, con valores puntuales más altos.

Recomendaciones del SMN ante tormentas

Evitá salir si no es necesario.

No saques la basura y asegurate de limpiar desagües y sumideros.

Desconectá electrodomésticos si entra agua.

Cerrá y mantenete alejado de puertas y ventanas.

Asegurá objetos sueltos que puedan volarse.

Si estás en la calle, buscá refugio seguro en un edificio o vehículo.

Lluvias y tormentas. Foto: NA

Pronóstico extendido para Buenos Aires

Jueves 5 de febrero

25° / 31°

Tormentas durante todo el día.

Viernes 6 de febrero

19° / 29°

Cielo mayormente nublado.

Sábado 7 de febrero

19° / 30°

Cielo despejado.

Domingo 8 de febrero