Clima primaveral

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tuvo mucha presencia de lluvias y chaparrones que generaban cambios momentáneos en el clima. Tras el paso del agua por el AMBA, se conocieron los detalles del pronóstico para el fin de semana, con buenas noticias.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán cambios en el tiempo, con la presencia del sol como protagonista, ideal para paseos al aire libre o simplemente disfrutar de buenas condiciones climáticas.

Clima primaveral durante la próxima semana en Buenos Aires. Foto: NA.

Cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires

Luego de una semana mezclada entre la ola de calor y las lluvias, el fin de semana se dará un leve descenso en la temperatura, con un cielo despejado en gran parte del sábado 7 y domingo 8 de febrero.

En detalle, este viernes 6 de febrero se dará un cielo entre algo y parcialmente nublado a lo largo de la jornada. La temperatura será la más baja de la semana: la mínima estará en 18° y la máxima escalará a 28°.

Ya entrado en el fin de semana, el sábado 7 habrá un cielo sin una nube: estará despejado durante todo el día. Además, en Buenos Aires se dará una leve suba en el termómetro con cifras de entre 19° y 30°.

El clima para el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Por último, el domingo 8 se mantendrá en la misma sintonía, con un cielo despejado en la primera parte del día, para cerrar algo nublado. Las temperaturas se mantendrán en cifras similares: mínima de 22° y máxima de 31°.

Alertas por tormentas en cuatro provincias

Mientras en Buenos Aires destaca el buen clima, algunas provincias fueron advertidas por la llegada de poderosas tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este viernes una alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. El mensaje emitido indica que las lluvias intensas permanecerán en los territorios hasta el sábado 7 por la madrugada.

Alerta por tormentas en distintas provincias. Foto: SMN

“El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, detalla el SMN.

Además, apunta que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los mayores acumulados se esperan en las provincias de Tucumán y Salta”.

Qué hacer ante un alerta por tormentas, según el SMN