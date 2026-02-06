El fin de las lluvias y tormentas en Buenos Aires: qué día dejará de llover y cómo estará el clima el fin de semana
Para tranquilidad de los ciudadanos de la Ciudad y la Provincia, el SMN anticipó que la semana terminará con buenas condiciones después de una inesperada lluvia en los días martes, miércoles y jueves. Conocé cuál será la temperatura de cada jornada.
La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores estuvo marcada por el regreso del mal clima, con lluvias desde el martes y hasta este jueves inclusivo, por lo que los porteños y bonaerenses se preguntan hasta cuándo se mantendrá la inestabilidad.
En este marco, este jueves comenzó con lluvias y tormentas en la madrugada y mañana, pero con mejoras desde el mediodía. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía sus pronósticos de tormentas aisladas para horas de la tarde y noche.
Para tranquilidad de los ciudadanos de la Ciudad y la Provincia, el organismo nacional espera que la semana termine con buenas condiciones desde el viernes, y que esta tendencia se mantenga, al menos, durante el fin de semana.
De esta manera, se anticipa un viernes con nubosidad variable y temperaturas templadas, de entre 18 y 29 grados. Similar será el sábado, con cielo despejado, una mínima de 18 grados y una máxima de 30.
Para cerrar el fin de semana, el AMBA espera por un domingo que tendría cielo ligeramente nublado, con temperaturas estimadas de entre 19 y 30 grados.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.