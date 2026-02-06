Canal 26
Por Canal 26
viernes, 6 de febrero de 2026, 24:00
Fin de las lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Foto: Unsplash

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores estuvo marcada por el regreso del mal clima, con lluvias desde el martes y hasta este jueves inclusivo, por lo que los porteños y bonaerenses se preguntan hasta cuándo se mantendrá la inestabilidad.

En este marco, este jueves comenzó con lluvias y tormentas en la madrugada y mañana, pero con mejoras desde el mediodía. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía sus pronósticos de tormentas aisladas para horas de la tarde y noche.

Las lluvias y tormentas desaparecerán en Buenos Aires a partir de este viernes 6 de febrero. Foto: Unsplash.

Para tranquilidad de los ciudadanos de la Ciudad y la Provincia, el organismo nacional espera que la semana termine con buenas condiciones desde el viernes, y que esta tendencia se mantenga, al menos, durante el fin de semana.

De esta manera, se anticipa un viernes con nubosidad variable y temperaturas templadas, de entre 18 y 29 grados. Similar será el sábado, con cielo despejado, una mínima de 18 grados y una máxima de 30.

Este viernes 6 habrá nubosidad variable y temperaturas templadas, de entre 18 y 29 grados.

Para cerrar el fin de semana, el AMBA espera por un domingo que tendría cielo ligeramente nublado, con temperaturas estimadas de entre 19 y 30 grados.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Informarse por las autoridades.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

  1. Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  2. Evitar comidas muy abundantes.
  3. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  4. Ingerir frutas y verduras.
  5. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
  6. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  7. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  8. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
  9. Reducir la actividad física.
  10. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.