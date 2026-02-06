El fin de las lluvias y tormentas en Buenos Aires:

Fin de las lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Unsplash

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores estuvo marcada por el regreso del mal clima, con lluvias desde el martes y hasta este jueves inclusivo, por lo que los porteños y bonaerenses se preguntan hasta cuándo se mantendrá la inestabilidad.

En este marco, este jueves comenzó con lluvias y tormentas en la madrugada y mañana, pero con mejoras desde el mediodía. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía sus pronósticos de tormentas aisladas para horas de la tarde y noche.

Las lluvias y tormentas desaparecerán en Buenos Aires a partir de este viernes 6 de febrero. Foto: Unsplash.

Para tranquilidad de los ciudadanos de la Ciudad y la Provincia, el organismo nacional espera que la semana termine con buenas condiciones desde el viernes, y que esta tendencia se mantenga, al menos, durante el fin de semana.

De esta manera, se anticipa un viernes con nubosidad variable y temperaturas templadas, de entre 18 y 29 grados. Similar será el sábado, con cielo despejado, una mínima de 18 grados y una máxima de 30.

Para cerrar el fin de semana, el AMBA espera por un domingo que tendría cielo ligeramente nublado, con temperaturas estimadas de entre 19 y 30 grados.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas