Un muro de tormentas avanza y activa la alerta máxima: lluvias históricas y ráfagas intensas en casi todo el país
Un poderoso frente de tormentas avanza sobre el país y activa la alerta máxima: lluvias históricas, ráfagas intensas y actividad eléctrica afectarán a Misiones, Chaco y Formosa durante todo el fin de semana, mientras un brusco cambio de temperaturas también alcanzará a Buenos Aires.
Un imponente sistema de tormentas avanza desde el norte y centro del país y activó una batería de alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió advertencias rojas, naranjas y amarillas por la llegada de un frente de inestabilidad que podría dejar lluvias históricas, ráfagas fuertes y abundante actividad eléctrica durante todo el fin de semana.
La combinación de un aire extremadamente húmedo, temperaturas sofocantes y el avance de un frente frío favorecerá la formación de un auténtico “muro de nubes”, con precipitaciones que podrían superar los 53 milímetros en algunas zonas del nordeste argentino. Varias provincias ya se preparan para un escenario que podría incluir anegamientos, cortes temporales de energía y una marcada baja de temperatura tras una semana de intenso calor.
Dónde golpeará con más fuerza el temporal
Según el SMN, el evento meteorológico tendrá un impacto especialmente severo en Misiones, Chaco y Formosa, donde se esperan los acumulados de lluvia más significativos y el mayor índice de actividad eléctrica.
Misiones: lluvias intensas tras días de calor extremo
Misiones será la primera provincia en sentir el avance del sistema de tormentas. Con jornadas marcadas por una sensación térmica cercana a los 30 grados, el cambio de tiempo llegará durante la mañana del sábado 14, cuando se prevé que caigan cerca de 34 milímetros en pocas horas.
Además de la lluvia, el temporal llegará acompañado de vientos que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que aumenta la posibilidad de caída de ramas, interrupción del tránsito y dificultades para circular en áreas rurales. La situación se mantendrá entre el sábado y el domingo, con mejoramientos temporarios pero sin una estabilización completa del clima.
El SMN recomienda evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado, ya que el volumen de agua previsto podría generar complicaciones especialmente en zonas bajas.
Chaco: tormentas persistentes durante dos días
En Chaco, el frente de tormentas ingresará de forma gradual. Aunque el acumulado será menor que en Misiones, se espera una lluvia constante que se extenderá durante toda la jornada del sábado y el domingo, sumando alrededor de 13 milímetros.
La provincia tendrá además una destacada presencia de actividad eléctrica, condición que suele ser frecuente en esta época del año pero que se intensificará con el avance del frente húmedo. Las temperaturas oscilarán entre 32° y 23°, generando una marcada sensación de bochorno en los momentos previos a las precipitaciones más intensas.
Autoridades locales ya recomendaron extremar cuidados y evitar zonas arboladas durante los picos de tormenta.
Formosa: ráfagas de hasta 36 km/h y tormentas eléctricas
Formosa también se encuentra bajo advertencia por un escenario climático de alta inestabilidad. Allí, el SMN anticipó un fin de semana con tormentas fuertes, lluvias en distintos momentos del día y vientos que podrían llegar a 36 km/h.
Las descargas eléctricas serán una de las principales características del fenómeno, y no se descartan chaparrones repentinos de corta duración pero muy intensos. Pese a posibles pausas, el temporal dominará la región entre el sábado y el domingo, con condiciones que sólo comenzarían a mejorar hacia el lunes.
Cómo seguirá el clima en Buenos Aires
Mientras el norte y noreste del país lidian con el diluvio, el Área Metropolitana de Buenos Aires también experimentará un cambio notable en el tiempo.
- Sábado 14: descenso marcado de temperatura, mínimas cercanas a los 19° y una tarde mayormente soleada con máximas en torno a los 26°.
- Domingo 15: llegada de tormentas fuertes, especialmente durante la tarde y noche. Se anticipan ráfagas y aumento de la humedad.
- Lunes 16: retorno del calor, con una sensación térmica que podría alcanzar los 30°.