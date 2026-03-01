Se vienen 72 horas de tormentas fuertes con ráfagas de viento intensas:

72 horas de tormentas fuertes con ráfagas de viento. Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el avance de un frente de tormentas que impactará en cinco provincias del centro y norte del país. El fenómeno comenzará en la noche del lunes 2 y se extenderá hasta el jueves 5, con lluvias persistentes y ráfagas de viento del sector norte que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las zonas afectadas

La alerta alcanza a San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, donde se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 20 milímetros y tormentas de variada intensidad durante más de 72 horas consecutivas. Incluso, no se descarta que durante la madrugada del viernes se registren algunos chaparrones aislados en distintos puntos de la región.

La alerta alcanza a San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. Foto: Foto generada con IA

¿Cuándo llega la lluvia a la provincia de Buenos Aires?

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones comenzarán este domingo 1° de marzo en el sur bonaerense y avanzarán de manera gradual hacia el centro, norte y este provincial. El mal tiempo alcanzaría al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la mañana del jueves.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: IA/Canal26

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires

El organismo difundió también cómo evolucionará el tiempo en la Ciudad:

Lunes 2: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con cielo despejado durante la mañana y nublado por la tarde.

Martes 3: mínima de 22°C y máxima de 31°C, mayormente nublado y algo de sol por la tarde.

Miércoles 4 : mínima de 22°C y máxima de 32°C, con sol y nubes.

Jueves 5: mínima de 19°C y máxima de 26°C, con chaparrones durante la mañana y cielo cubierto el resto del día.

Viernes 6: mínima de 16°C y máxima de 24°C, con cielo nublado.

Sábado 7: mínima de 16°C y máxima de 24°C, con cielo nublado.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

De esta manera, la semana estará marcada por condiciones inestables, lluvias intermitentes y un descenso de temperatura hacia el jueves en la región metropolitana.