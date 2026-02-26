Alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en Buenos Aires y otras provincias:

Diluvio en Buenos Aires. Foto: NA

Para este viernes 27, el último de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas para el sur de Buenos Aires, además de otras provincias.

Según lo informado por la entidad en su última actualización, durante este viernes se darán fenómenos que requieren de ciertos cuidados.

Alerta por tormentas para el viernes 27 de febrero

Actualmente, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para un total de 14 provincias, una de ellas para el sur de Buenos Aires.

Cabe recordar que la advertencia de color amarillo representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por tormentas en el sur de Buenos Aires. Foto: SMN.

Provincias en alerta amarilla por tormentas, según el SMN

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Fe

Santiago del Estero

Tucumán

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cuándo vuelve la ola de calor a Buenos Aires

Luego de una semana con temperaturas moderadas y mañanas frescas, el calor volverá a ganar protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas irán en aumento progresivo hacia la primera semana de marzo.

Según el pronóstico, para el viernes las temperaturas máximas se mantendrán entre los 27 °Cv y sin probabilidades de lluvia.

Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: SMN.

Sin embargo, el aumento de temperatura llegará el domingo 1 de marzo, cuando la máxima alcance los 32 °C. Para el lunes, si bien bajará levemente, el termómetro seguirá alto con 31 °C de máxima.

Durante toda la semana no se esperan precipitaciones, por lo que el tiempo estable acompañará el ascenso de las marcas térmicas. Así, quienes estaban esperando el regreso del calor intenso en la Ciudad ya pueden prepararse: el verano vuelve a hacerse sentir desde el domingo y especialmente el lunes.