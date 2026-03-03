Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba

En Córdoba, el clima para esta madrugada y mañana será parcialmente nuboso, con temperaturas que comenzarán alrededor de los 7.3°C y alcanzarán un máximo de 21.9°C. La humedad del ambiente también será notable, así que no olvides tener a mano ropa ligera. El viento tendrá una presencia significativa, con ráfagas de hasta 12 km/h, aportando una brisa suave al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Al avanzar la tarde y entrada la noche, se espera que las temperaturas tiendan a bajar ligeramente, manteniendo un clima fresco. No se prevén lluvias para estas horas, por lo que podrás disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La presión atmosférica se mantendrá estable, garantizando un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de marzo de 2026

Hoy, el amanecer en Córdoba será a las 8:12, y el atardecer se producirá a las 18:21. Este ciclo solar ofrecerá horas de luz suficientes para aprovechar las actividades diurnas. Las condiciones del cielo serán las ideales para quienes quieran realizar observaciones astronómicas.