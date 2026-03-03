En La Pampa, este martes 3 de marzo de 2026, el clima presenta un panorama de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas para la mañana oscilarán entre los 7.1°C como mínima y alcanzarán una máxima de 18.4°C, ofreciendo una jornada fresca. El viento soplará a velocidades promedio de 14 km/h, aumentando la sensación de frescura en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde y noche, se mantiene el cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima no variará mucho del registro matutino, permaneciendo en torno a los 18.4°C. Es importante prestar atención a la humedad, que podría alcanzar niveles significativos cercanos al 79%. Las ráfagas de viento tendrán una mayor intensidad, pudiendo llegar hasta los 29 km/h, lo cual es relevante para quienes realicen actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de marzo de 2026

El amanecer está previsto para las 07:59 y el atardecer a las 18:08. Estas horas marcarán los extremos del día, permitiendo disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se recomienda llevar abrigo durante la mañana y algo ligero para el mediodía cuando la temperatura sea más agradable. Debido a las condiciones ventosas, es aconsejable evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento fuerte, como el ciclismo.