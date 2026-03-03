El clima en Neuquén esta mañana

En la mañana de hoy, el clima en Neuquén se presentará con un cielo con escasa nubosidad y temperaturas que se ubicaran alrededor de los 4.9°C. La probabilidad de precipitaciones es del 0%, por lo que no se esperan lluvias durante las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad que alcanzará hasta los 13 km/h, brindando una sensación térmica fresca. La humedad estará en torno al 35%, lo que asegurará un ambiente seco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche en Neuquén, el cielo continuará con parcial nubosidad mientras las temperaturas subirán hasta los 17°C. No se prevén lluvias, con la cantidad de precipitación totalizada en 0 mm. El viento soplará con fuerza ligera, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar sensación de frío en la noche, así que es recomendable llevar una chaqueta si se planea salir. La humedad descenderá a un promedio del 75% durante el transcurso del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de marzo de 2026

El sol saldrá a las 8:47 y se pondrá a las 18:16, brindando un total de horas de luz significativas para aprovechar las actividades al aire libre.