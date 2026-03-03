Clima en San Juan esta mañana

En lo que respecta a esta mañana, se espera que el clima presente condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, lo que indica un inicio fresco del día. Es probable que se mantenga la ausencia de precipitaciones, permitiendo así actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, se anticipa un leve incremento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 20.4°C. La probabilidad de lluvias sigue siendo baja, con un cielo mayormente despejado. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables y sin chances de precipitación. El viento soplará a una velocidad de hasta 11 km/h, ofreciendo una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de marzo de 2026

El sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Estos horarios son indicativos del día disponible para disfrutar de actividades al aire libre antes del anochecer.