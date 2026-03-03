Hoy en San Luis, el clima se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C y se espera que el viento sople con una media de 22 km/h, generando una sensación fresca en el ambiente. La humedad relativa del aire será moderada, sin indicios de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso con temperaturas máximas cercanas a los 17.7°C. Los vientos seguirán soplando de manera sostenida alrededor de los 22 km/h, manteniendo una atmósfera fresca. Aunque no se pronostican precipitaciones, es recomendable llevar un abrigo ligero al salir, ya que la fluctuación de temperatura puede ser notoria al caer la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Al ser un día mayormente nuboso, es indispensable proteger la piel del viento. Si planea salir, asegúrese de contar con ropa adecuada para el fresco. También es ideal que mantenga hidratación constante para contrarrestar la potencial sequedad ambiente provocada por los vientos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de marzo de 2026

En cuestiones astronómicas, el amanecer se producirá a las 8:25 y el atardecer se prevé para las 18:24, lo que le brindará un buen lapso de luz diurna para disfrutar del día.