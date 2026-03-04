Esta mañana en Buenos Aires, el clima tendrá un inicio con cielos parcialmente nubosos, donde la temperatura mínima se ubicará en los 5.6°C, brindando una sensación fresca. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a la frescura matutina. A lo largo de la mañana, la humedad se mantendrá en un nivel relativamente alto, alrededor del 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15.7°C. Los cielos seguirán mayormente nublados, brindando ventanas ocasionales de sol. Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto de nubes, contribuyendo a una caída moderada en las temperaturas.

Los vientos durante el día tendrán una velocidad máxima de 21 km/h, lo que debería proporcionar una ligera brisa fresca. Por otra parte, no se espera lluvia significativa, dejando a quienes estén al aire libre sin preocupaciones adicionales por precipitaciones.