Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo de 2026
Tiempo y clima
Clima en Corrientes esta mañana
Esta mañana en Corrientes, se prevé un cielo mayormente despejado, con temperaturas que podrían llegar hasta los 8.2°C. Se estima una humedad relativa del 94%. La velocidad del viento alcanzará máximos de 12 km/h con ráfagas de hasta 19 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, se espera que el cielo continúe despejado en Corrientes, con temperaturas que subirán hacia los 18.8°C. La humedad se mantendrá alrededor del 94%. Los vientos soplarán suavemente a una velocidad de 12 km/h, con ráfagas ocasionales.