Clima en Corrientes esta mañana

Esta mañana en Corrientes, se prevé un cielo mayormente despejado, con temperaturas que podrían llegar hasta los 8.2°C. Se estima una humedad relativa del 94%. La velocidad del viento alcanzará máximos de 12 km/h con ráfagas de hasta 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo continúe despejado en Corrientes, con temperaturas que subirán hacia los 18.8°C. La humedad se mantendrá alrededor del 94%. Los vientos soplarán suavemente a una velocidad de 12 km/h, con ráfagas ocasionales.