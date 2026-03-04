El clima para hoy en Formosa estará caracterizado por un amanecer parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima rondará los 7.9°C. A lo largo de las primeras horas del día, el cielo se mantendrá ligeramente cubierto sin posibilidad de precipitaciones. La humedad relativa será constante, proporcionando una sensación térmica estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 20.5°C con cielos despejados hacia la noche. No se anticipan lluvias, lo cual permite disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Los vientos soplarán moderadamente a una velocidad de hasta 9 km/h, lo que asegurará una noche agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:37 y se pondrá a las 18:08. La fase lunar se encuentra en un estado que no afectará demasiadamente las observaciones nocturnas.